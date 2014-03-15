إيفرتون يفوز على كارديف سيتي .. وفولهام يتغلب على نيوكاسل

حسم إيفرتون اليوم مواجهة ضيفه كارديف سيتي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم في الدقيقة الأخيرة 2-1 ، في إطار منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.

سيطر التعادل بهدف على المباراة بعد أن تقدم لإيفرتون لاعب الوسط الإسباني جيرارد ديولوفيو (ق59) وعادل مواطنه خوان كالا النتيجة للفريق الويلزي (ق68).

إلا أن المدافع الأيرلندي شيموس كولمان أنهى اللقاء لصالح أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

> وبهذا الفوز يحتل إيفرتون المركز السادس برصيد 51 نقطة، بينما يأتي كارديف في المركز قبل الأخير بـ25.

وحقق ساوثهامبتون فوزه الثاني على التوالي، على حساب ضيفه نوريتش سيتي 4-2 ، ليحتل المركز الثامن ليقترب أكثر من مانشستر يونايتد السابع.

وحقق وست بروميتش ألبيون فوز خارج الديار على سوانزي سيتي بهدفين مقابل هدف، ليكون الانتصار الأول له منذ 9 جولات، ويحتل المركز الـ16 برصيد 28 نقطة.

وفي مباريات أخرى فاز فولهام بهدف نظيف على نيوكاسل بهدف نظيف وستوك سيتي على وستهام يونايتد 3-1 وتعادل كريستال بالاس مع سندرلاند دون أهداف.

وكالات