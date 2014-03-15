وزارة الحج: أكثر من مليوني معتمر رسمي هذا الموسم.. ويصل لـ 6 ملايين في نهايته

بلغ عدد المعتمرين الذين أدوا مناسك العمرة منذ بدء موسم العمرة في غرة صفر الماضي وحتى اليوم مليونين و676 ألفا و774 معتمرا وصلوا عبر منافذ المملكة العربية السعودية الجوية والبرية والبحرية.

وقالت وزارة الحج في تقرير لها صادر من مركز معلومات الحج والعمرة اليوم السبت، إن عدد التأشيرات التي صدرت خلال هذه الفترة بلغت ثلاثة ملايين و331 ألفا و248 تأشيرة ، قدرت نسبة تخلف المعتمرين في مرحلة المغادرة لـ 0,12% ، محققة بذلك انحسارا قياسيا لهذه الظاهرة التي تسير في طريقها للتلاشي بعد النجاح الكبير في توظيف الأنظمة الإلكترونية بشكل كامل لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من المعتمرين بأسرع وقت ممكن لتحقيق شرف الخدمة ونبل الرسالة التي تقدمها حكومة المملكة للعالم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود .

وأكدت وزارة الحج أن نسبة وصول المعتمرين في هذه الفترة من العام الماضي كانت مليونين و39 ألفا و620 معتمرا ، وإصدار مليونين و582 ألفا و18 تأشيرة في نفس هذا الوقت من العام الماضي.

ونوهت الوزارة بعمل المسار الإلكتروني للعمرة الذي يتصدر هذه الأنظمة الإلكترونية بالصورة المخطط لها بدء من تمرير التأشيرات منذ اليوم الأول من انطلاق موسم العمرة المحدد ببداية شهر صفر لإحالتها إلى الجهات المختصة لإكمال دورتها المعتادة لحصول المعتمر على التأشيرة المطلوبة، مشددة في ذات السياق على إحكامها من خلال أنظمتها الإلكترونية واللجان الميدانية التي تجوب جميع مواقع وجود المعتمرين لمراقبة ومتابعة حزم الخدمات المقدمة للمعتمرين واستقبال شكاويهم وملاحظاتهم واستفساراتهم وتوفير جميع متطلبات أداء العمل.

ولفتت وزارة الحج إلى أنه تم تطبيق نظام الإستقبال الإلكترونى في الموسم الماضي كتجربة دون الإعلان عنه حيث حصد نتائج موفقة في موسم هذا العام، بجانب تطبيق نظام التفويج الإلكتروني الذي اعتمد على تفويج المعتمرين من داخل المملكة إلى خارجها وحقق نجاحا كبيرا ، مبينة أن هذه المنظومة من المشاريع الإلكترونية التي جندت لها الدولة طاقاتها البشرية والمادية تصب في خدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين الذين يتوقع وصولهم لـ 6 ملايين معتمر مع نهاية الموسم.

أ ش أ