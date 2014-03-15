بالصور .. اختتام منافسات مهرجان كرة السرعة السادس بالغردقة‎

فى ختام منافسات بطولة كرة السرعة ، عين شمس تفوز بالمركز الأول والألمانية بالمركز الثانى والتعليم العالى بالمركز الثالث.

> حيث اختتمت منافسات مهرجان كرة السرعة السادس ، والذى أقيم بالغردقة بمشاركة جامعات عربية وأفريقية ومصرية فى الفترة من 10 الى 14 مارس ، تحت رعاية الدكتور وائل الدجوي وزير التعليم العالى ، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الدولة للشباب والرياضة ، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ، والدكتور سلطان أبو عرابي ، امين عام إتحاد الجامعات العربية ، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى ، والمستشار عمرو حسين رئيس مجلس إدارة إتحاد كرة السرعة ، والدكتور حفنى إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

> حيث أكد الدكتور عباس منصور ، رئيس الجامعة أن الهدف من مهرجان كرة السرعة السادس ،هو تعميق أواصر الصداقة بين طلاب الجامعات العربية والإفريقية والمصرية ومنافسات شريفة بين الجامعات وأعرب عن سعادته بالنجاح الكبير ، الذى حققه المهرجان مقدما الشكر لكل الجامعات التى شاركت فى المهرجان طالبا منهم أن ينقلوا ما شاهدوه لزملائهم وجامعاتهم بأن مصر أمنه ، وأن يكون المهرجان أعطى إنطباع سعيدا بفاعليات البطولة كما قدم الشكر لكافة الجهات المشاركة والداعمة لهذا المهرجان ، لحبهم فى رفع إسم مصر وأكد أن إتحاد الجامعات العربية يسعى جاهدا لتفعيل الأنشطة فى كافة الجامعات العربية ، وفى شتى المجالات وأن جامعة جنوب الوادى حريصة على تنفيذ الانشطة التى قامت بتنفيذها .

> ومن جانبه أعرب الدكتور حفنى إسماعيل نائب رئيس الجامعة عن سعادته ، بالختام الناجح للمهرجان ، مؤكدا أن الهدف الذى يسعي اليه المهرجان هو تجمع الشباب العربي والتعارف والحب بينهم ، مشيرا الى أن مجلس الأنشطة العربية قدم هذا العام أنشطة متنوعة والتى ستستمر الى نهاية العام كما أثنى على إنضباط الجامعات المشاركة وجو الحب الذى كان سمة ملموسة فى هذا المهرجان ، ورسالة طمأنينه لدول العالم بان مصر امنه.

حضر حفل الختام ، الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى ، والدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان ،والدكتور حفنى إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والمهندسة سامية المحرزى سكرتير عام محافظة البحر الأحمر ، والدكتور صبحى حسنين نائب رئيس الإتحاد الرياضى للجامعات المصرية وعمداء الكليات ، ورؤساء الوفود المشاركة.

> وأسفر الترتيب العام للجامعات ، عن فوز جامعة عين شمس بالمركز الأول والجامعة الألمانية بالمركز الثانى والتعليم العالى بالمركز الثالث.