سيلتا فيجو يخطف فوزًا صعبًا من ليفانتي خارج الديار

انتزع سيلتا فيجو فوزًا صعبًا من مضيفه ليفانتي خارج الديار في الجولة الـ28 من الدوري الإسباني لكرة القدم بهدف نظيف سجله المهاجم الشاب مانويل نوليتو.

بادر الضيوف بالتسجيلفي الدقيقة “19″، عن طريق نوليتو الذي كاد يضاعف النتيجة في الدقيقة “21″ إلا أن تسديدته ارتطمت بالقائم.

أهدر أصحاب الأرض فرصة تحقيق التعادلفي الدقيقة “61″ عقب احتساب ضربة جزاء لصالحهم إلا أن ديفيد بارال أهدر الفرصة بالتسديد في العارضة.

وتعد هذه ثاني هزيمة للتوالي لليفانتي الذي خسر في الجولة الماضية من ريال مدريد المتصدر في ملعب سانتياجو برنابيو بثلاثية نظيفة.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد سيلتا إلى 33 نقطة في المركز الـ11 فيما تجمد رصيد ليفانتي عند 36 نقطة قبله بمركز.

وكالات