بالصور.. “محلب” لأهالى الجيزة: نحرص على الإقتراب من مشاكلكم و حلها

قام المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بزيارة إلى محافظة الجيزة يرافقه محافظ الجيزة، حيث تفقد خلالها كلأً من مستشفى التأمين الصحي ومستشفى الصدر ومركزاً لغسيل الكلى.

وتعرف محلب، خلال الزيارة على الأوضاع الراهنة عن كثب في تلك المستشفيات ومركز غسيل الكلى، للوقوف على مدى توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة، والتأكد من انتظام عمل الأطباء وطاقم التمريض، وقيامهم بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين وحسن معاملتهم.

واستمع محلب ،إلى العديد من المواطنين وما لديهم من مشكلات ومطالب تتعلق بالأوضاع الصحية أو التي تشمل كافة مجالات الحياة المختلفة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ، أن الحكومة تقوم بالعمل على خدمتهم بكل ما أوتيت من قوة، ولديها حرص بالغ على الإقتراب من مشاكلهم، وتحسين ظروف حياتهم، والإرتقاء بها على النحو الذي يستحقه هذا الشعب العظيم.