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برشلونة قد يضم بن عطية لتعويض بويول

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برشلونة قد يضم بن عطية لتعويض بويول برشلونة قد يضم بن عطية لتعويض بويول

مهدي بنعطية

كشفت تقارير إخبارية أن برشلونة الإسباني يفكر في ضم المغربي مهدي بن عطية، قلب دفاع روما الإيطالي لتعويض رحيل لاعبه المخضرم كارليس بويول بنهاية الموسم.

وأشار المصدر إلى أن بن عطية “26 عامًا” وصل لمرحلة من النضج الكروي في صفوف روما، النادي الذي انتقل إلى صفوفه الصيف الماضي لتعويض رحيل ماركينيوس، قلب دفاع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويظهر بن عطية في صفوف روما قدراته الكبيرة، بعد أن لمع نجمه في أودينيزي الإيطالي خلال المواسم الثلاثة السابقة، حينما اكتشفه البرسا أثناء متابعة أليكسيس سانشيز في 2010.

وانتقل بن عطية إلى روما مقابل 13.5 مليون يورو، لتعويض رحيل ماركينيوس مقابل 35 مليون يورو، والأن البرسا في أمس الحاجة إليه نظرًا لطول قامته وإعلان بويول رحيله عن البرسا بنهاية الموسم.

وشارك بن عطية أساسيًا في المباريات الـ26 التي خاضها فريقه هذ الموسم في الدوري الإيطالي، وسجل فيها خمسة أهداف، ويتميز بتمريراته الطولية السهلة، فضلًا عن اجادة التعامل مع الكرات وقراءة ألعاب الخصم.

ويتنافس بن عطية، وفقا للمصدر، مع أسماء لامعة مثل ديفيد لويز، مدافع تشيلسي الانجليزي، وماتس هوميلس لاعب دورتموند الألماني، وهو ما لا يصب في صالح اللاعب العربي.

وفي المقابل، يدرك روما قيمة اللاعب، ويسعى لتجديد تعاقده الذي ينتهي في 2018.

وكالات

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