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السلطات الليبية تفرج عن 60 مصريًا احتجزوا في طرابلس

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السلطات الليبية تفرج عن 60 مصريًا احتجزوا في طرابلس السلطات الليبية تفرج عن 60 مصريًا احتجزوا في طرابلس

أفرجت السلطات الليبية مساء اليوم السبت بالتعاون مع السفارة المصرية في ليبيا والخارجية الليبية عن 60 عاملا مصريا تم توقيفهم أمس الجمعة في طرابلس، وذلك للكشف عن أوراقهم الرسمية للاقامة في ليبيا.

وذكر مصدر أمني مسئول ليبي، مساء اليوم السبت، أن التحقيقات أثبتت أن 21 عاملا مصريا إجراءاتهم القانونية للاقامة في ليبيا سليمة و39 آخرين إجراءاتهم غير سليمة، لافتا أنه تم تسليم الجوازات التي لم تكتمل إجراءاتها إلى مندوب السفارة المصرية في ليبيا من أجل تكملة الإجراءات القانونية لهم مع السماح لهم بالإقامة في البلاد حتى تكملة إجراءاتهم القانونية.

أ ش أ

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