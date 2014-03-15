بالصور .. محافظ أسوان يسلم 25 عقد عمل للشباب فى منتجعات سياحية وسكنية‎

قام اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان ، بتسليم خطابات إستلام العمل ل25 شاب من أبناء المحافظة ، للعمل بأحد المنتجعات السكنية والسياحية بمدينة 6 أكتوبر بالقاهرة بأجر شهري 1300 جنيه ، بالإضافة إلي توفير تأمين إجتماعي و صحي وبدلات سفر وإقامة مجاناً بمحل عملهم.

يأتى ذلك في إطار مبادرة ” نحن معك يداً بيد ” التي تنفذها مؤسسة شباب مصر للتنمية لتوفير فرص عمل مناسبة لأبناء محافظة أسوان.

وطالب مصطفى يسري ، ببذل المزيد من الجهد لمؤسسات المجتمع المدني والقيادات الشعبية لتغيير ثقافة الشباب من العمل الحكومي إلي العمل الحر ، في ظل تغير سياسات العصر لتحقيق معدلات التنمية المطلوبة ، مشيراً إلي أن تنفيذ مثل هذه المبادرات يأتي من ضمن جهود المحافظة لخفض معدلات البطالة ، وخاصة فى الأنشطة التي تحتاج إلى العمالة الماهرة والمدربة والقادرة على دفع قاطرة التنمية فى مختلف القطاعات .

> وأضاف يسري ، بأن هذا يتوازى أيضاً مع خطة المحافظة لربط التعليم بسوق العمل من خلال تأهيل وإعداد الكوادر البشرية المدربة ، وخاصة فى القطاعات الصناعية والتعدينية والزراعية والسياحية واليدوية والخدمية والتى تمثل إجمالي الأنشطة الرئيسة بالمحافظة .

> ومن جانبه أوضح خالد عبد الحفيظ ، رئيس أمناء مؤسسة شباب مصر ، أننا أخذنا علي عاتقنا مسئولية تشغيل شباب أسوان والتي وصلت حتى الآن إلي ألفين شاب ، منذ نوفمبر 2008 ، وحتى ديسمبر 2013، بجانب أنشطة المؤسسة في حل المشكلات الإجتماعية والصحية والتعليمية مما يساهم في مشاركة المحافظة في مواجهة معوقات التنمية ، وذالك من خلال إتفاقية الشراكة مع شركات متخصصة فى إدارة المنتجعات والفنادق السياحية ، مما يعطي رؤية جديدة للحد من البطالة في أسوان.

لافتاً إلي أن اتفاقية الشراكة تشمل توفير الإقامة والتأمينات الاجتماعية والصحية والإنتقالات من السكن إلي العمل ، والعكس للشباب المعينين لديها عن طرق المؤسسة من أبناء أسوان ، كما تتحمل هذه الشركات مصاريف الإنتقال من أسوان إلي مقر العمل والعكس شهرياً ، حيث يتم منح الشباب المعين أجازة شهرية مدفوعة الأجر طبقاً لنظام العمل بواقع 23 يوم ، يليها 7 أيام أجازة ، بجانب توفير الشركات الزي الرسمي ، مع إقامة حفلات ترفيهية ومسابقات اجتماعية للشباب المعين ، وأيضاً حوافز مادية للمتميزين ، علاوة علي الأجر الشهري.