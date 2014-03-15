محافظ الإسكندرية يتعرض لإطلاق نار من بلطجية أثناء تنفيذ حملة إزالة‎

تعرض اللواء طارق مهدي محافظ الاسكندرية، وحملة الإزالة المرافقة له، بمنقطة كامب شيزار وسط الاسكندرية، لإطلاق الرصاص الحي ، أثناء قيامهم بعملية هدم العقار رقم 78 بشارع كفر صقر من شارع بورسعيد .

وكانت لجنة الإزالات بقيادة كل من العميد خالد كشك والعميد سيد عبد المحسن منسقى الإزالات بالمحافظة وبالتعاون مع قوات من الجيش واﻷمن المركزي ، قد توجهت مع لجنه من المحافظة وحي وسط لتنفيذ قرار إزالة للعقار رقم 78 الكائن بشارع كفر صقر المتفرع من شارع بورسعيد والمرخص له ببناء دور ارضي وستة أدوار علوية إلا ان مالك العقار قام ببناء 18 دور .

وقامت مجموعة من البلطجية المستأجرين من قبل مالك العقار بإطلاق اﻷعيرة النارية وإلقاء زجاجات المولوتوف والزجاجات الفارغة وقوالب الطوب على الحملة فتم إستدعاء القوات الخاصة التي سيطرت على الموقف من خلال التعامل بالغازات المسيلة للدموع وقامت بإقتحام المبنى وإلقاء القبض على عدد 22 شخص وتحويلهم للنيابة العامة، وقام اللواء طارق مهدي محافظ اﻷسكندرية بالاتصال بالمحامي العام لنيابات شرق اﻷسكندرية وارسال كافة البيانات والأوراق الخاصة للنيابة للتحقيق.

جدير بالذكر ان العقار قد تم البدء في إزالته منذ يومان إلا ان مقاول الهدم فوجئ اليوم بمنعه من دخول المبنى وتم اكتشاف إعادة البناء مرة اخرى ليلا مما يؤثر على سلامة المبنى.