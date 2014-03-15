أخبار عاجلة

محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أخيرا .. كورينثيانز يتدرب على ملعب افتتاح المونديال

Google+ Print
أخيرا .. كورينثيانز يتدرب على ملعب افتتاح المونديال أخيرا .. كورينثيانز يتدرب على ملعب افتتاح المونديال

ساو باولو، (إفي): خاض كورينثيانز البرازيلي اليوم أول مران له في ملعبه الجديد (آرينا كورينثيانز) بشرق ساو باولو والذي لم ينته حتى الآن وسيشهد افتتاح كأس العالم 2014 في 12 يونيو المقبل.

وتم تأجيل موعد تسليم الملعب من 20 يناير/كانون ثان حتى 15 أبريل/نيسان بسبب التأخر في أعمال البناء، إلا أن وزير الرياضة البرازيلي ألدو ريبيلو، أكد اكتمال نسبة 97% منها.

ووفقا لما تحققت منه (إفي) لا تزال توجد رافعات في جانبي الاستاد وعدد من الأعمدة المؤقتة.

ولم يتم تركيب مئات من المقاعد، فضلا عن استمرار أعمال مداخل الاستاد في مراحل بدائية.

إلا أن عشب الملعب في حالة جيدة مما سمح للاعبي كورينثيانز بخوض المران في درجة حرارة 30 مئوية.

وكان من ضمن أهم الأحداث التي شهدها اليوم وجود رئيس أبرشية الحي، القس روسالفينو الذي بارك الاستاد والنادي والبطولة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع