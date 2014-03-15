أخيرا .. كورينثيانز يتدرب على ملعب افتتاح المونديال

ساو باولو، (إفي): خاض كورينثيانز البرازيلي اليوم أول مران له في ملعبه الجديد (آرينا كورينثيانز) بشرق ساو باولو والذي لم ينته حتى الآن وسيشهد افتتاح كأس العالم 2014 في 12 يونيو المقبل.

وتم تأجيل موعد تسليم الملعب من 20 يناير/كانون ثان حتى 15 أبريل/نيسان بسبب التأخر في أعمال البناء، إلا أن وزير الرياضة البرازيلي ألدو ريبيلو، أكد اكتمال نسبة 97% منها.

ووفقا لما تحققت منه (إفي) لا تزال توجد رافعات في جانبي الاستاد وعدد من الأعمدة المؤقتة.

ولم يتم تركيب مئات من المقاعد، فضلا عن استمرار أعمال مداخل الاستاد في مراحل بدائية.

إلا أن عشب الملعب في حالة جيدة مما سمح للاعبي كورينثيانز بخوض المران في درجة حرارة 30 مئوية.

وكان من ضمن أهم الأحداث التي شهدها اليوم وجود رئيس أبرشية الحي، القس روسالفينو الذي بارك الاستاد والنادي والبطولة