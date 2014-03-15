حالة الطقس في الإمارات من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل ان الأحوال الجوية فى الدولة بدات بالتحسن منذ ظهر اليوم، حيث انحصرت حالة عدم الاستقرار على المناطق الشرقية وقلت معها كميات السحب بعد ان ساد الدولة طقس غائم بوجه عام على أغلب المناطق تخللها سقوط أمطار مختلفة الشدة وبلغت ذروتها مع مساء وليل الجمعة.

وذكر المركز فى بيان له اليوم ان شبكة محطاته سجلت أعلى كمية أمطار تراكمية منذ بدء الحالة وصلت الى 6ر34 ملم في سويحان كما شهدت مناطق متفرقة من الدولة أمطارا غزيرة مع سقوط البرد أحيانا فيما صاحب حالة عدم الإستقرار الجوي رياح نشطة وقوية أحيانا تجاوزت سرعتها 55 كم للساعة أثارت معها الغبار والأتربة كما تدنت الرؤية الأفقية لتصل إلى ما دون ال 500 متر على بعض المناطق ومع سقوط الأمطار تحسنت الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ.

وتوقع المركز أن تبدأ الرياح الشمالية الغربية النشطة بالتأثيرعلى المناطق الغربية من الدولة هذه الليلة وتمتد لتشمل باقي المناطق مع الساعات الأولى من صباح الغد الأحد حيث تزداد سرعتها بشكل ملحوظ وتكون قوية السرعة فوق البحر يصطحبها إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

ويصبح البحر شديد الإضطراب كما تثير هذه الرياح الغبار والأتربة خاصة على المناطق الداخلية والمكشوفة وتتدنى معها الرؤية الأفقية على تلك المناطق فيما تستمر الرياح الشمالية الغربية النشطة حتى مساء بعد غد الإثنين حيث تخف سرعتها تدريجيا وتتهيأ الفرصة لتشكل الضباب مع الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء الموالي.

ودعا المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل الي توخي الحيطة والحذر على الطرقات في حال تدني الرؤية الأفقية بفعل الرياح المثيرة للغبار والأتربة محذرا من إرتياد البحر في الخليج العربي وبحر عمان نظارا لإضطرابهما إعتبارا من الليلة وحتى مساء يوم الإثنين المقبل.

كما دعا المركز الى أخذ الحيطة والحذر على الطرقات في حال تشكل الضباب صباح يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت الدولة تأثرت خلال الأيام القليلة الماضية بحالة من حالات عدم الإستقرار في الأحوال الجوية وذلك نتيجة تأثر الدولة بإمتداد منخفض سطحى / إمتداد منخفض البحر الأحمر/ مصحوبا بإمتداد كتلة هوائية باردة في الطبقات العليا من الغلاف الجوي.

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