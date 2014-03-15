دولة نيبال تشكر مصر على مساندتها لإنجاح مهرجان الفيلم الإفريقى

قال د. مصطفى الجندى سفير مصر فى نيبال أن أكاديمية الإعلام والاتصال الجماهيرى التى تقوم بتنظيم مهرجان الفليم الإفريقى سنويًا نقلت رسالة للبعثة عبرت فيها عن تقديرها للمساندة التى قدمتها لها لإنجاح المهرجان، وأشارت إلى أن تنظيم الأكاديمية لذلك الحدث مع الشركاء الإفريقيين، وعلى رأسهم مصر يهدف فى الأساس إلى اكتشاف الثقافات وأنماط الحياة من خلال المفاهيم الإفريقية.

وأضاف الجندى فى بيان له، اليوم السبت، أن الأكاديمية وجهت الدعوة لمصر للمشاركة فى مهرجان الفيلم الإفريقى لعام 2014، والذى سينظم تحت شعار نيبال وإفريقيا يقفان معًا يدًا واحدة، مشيرًا إلى أن وزارة الثقافة فى مصر وافقت على المشاركة فى المهرجان للعام الرابع على التوالى من خلال المركز القومى للسينما بثلاثة من الأفلام الروائية المصرية التى تمثل الثقافة وأنماط الحياة المعاصرة فى مصر، حيث سيتم عرض أحد الأفلام المصرية الثلاثة فى الافتتاح الرسمى للمهرجان.