الأجهزة التنفيذية تنهى حملتها بالمعادى بعد إزالة مبانٍ مخالفة

انسحبت منذ قليل، قوات الأمن المركزى والأجهزة التنفيذية بدار السلام والمعادى وأفراد قوات الجيش والمدرعات وسيارات الإطفاء التى تم الدفع بها لإزالة المبانى المخالفة خلف المحكمة الدستورية، وذلك بعد إتمام عملها فى اليوم الأول لإزالة مخلفات البناء التى أقامها المعتدون على أراضى أملاك الدولة.

وشملت عملية الهدم خلال اليوم الأول إزالة عمارتين كاملتين وتحطيم أجزاء من البنية التحتية لعمارات أخرى تحت الإنشاء على أن يتم استكمل عملية الإزالة غدًا الأحد والتى سوف تستمر لإزالة 33 عمارة مخالفة بمنطقة المعادى خلف المحكمة الدستورية.

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