بالصور.. محافظ أسوان يتفقد أعمال تجميع عبارتى هيسا وأبو سمبل بتكلفة 7 مليون جنيه

تفقد اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان الأعمال الهندسية لتجميع مكونات عبارتي جزيرة هيسا ومدينة أبو سمبل السياحية والتي تصل تكلفتهم إلي 7 مليون جنيه من الاعتمادات الذاتية لصندوق الخدمات بالمحافظة، وذلك بترسانة الشركة البور سعيدية بالسد العالي تمهيداً لتسييرهما في مجري نهر النيل وبحيرة ناصر ، مع تشغيلهم بعد المعاينة النهائية من المختصين بالشركة المصنعة للعبارتين وهي الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بالإسكندرية والتابعة للقوات المسلحة.

وأكد علي أن منظومة تطوير النقل النهري أصبحت تغطي جميع نقاط العبور بين الجانبين الشرقي والغربي لنهر النيل بالإضافة إلي بحيرة ناصر من أجل تنشيط حركة النقل والتجارة والسفر بين مصر والسودان ، مع خدمة أهالي قسطل وأدندان علي الحدود المصرية السودانية .

وتابع المحافظ بأنه بذلك يصبح إجمالي منظومة النقل النهري بالمحافظة 11 عبارات جديدة سعة 100 راكب و 4 لنشات كبيرة سعة 80 راكب تم تجديدها وتطويرها وإنشاؤها بتكلفة إجمالية بلغت 40 مليون جنية، مشيراً إلي أن ذلك يأتي ضمن خطة المحافظة لاستكمال منظومة تطوير معدات النقل النهرى للحفاظ على أروح وممتلكات أبناء أسوان وتخفيف المعاناة عن أهالى قري غرب النيل أثناء إنتقالهم للجانب الشرقى لضمان سيولة الحركة إلي قري غرب النيل وخاصة أنها تحتوي علي كافة التجهيزات التأمينية من وسائل الإطفاء الذاتي وجاكت الإنقاذ لكل راكب وذلك للتعامل الجيد مع أي حوادث أو ظروف طارئة .

وأوضح مصطفي يسري بأنه بداية من العام الحالي وصلت إلي المحافظة 3 عبارات هم هيسا وأبو سمبل والمنصورية والتي وصلت تكلفتها إلي 1.7 مليون جنيه وتصل حمولتها إلي 50 طن وتستوعب 100 راكب و 8 سيارات، لافتاً إلي أن عبارة جزيرة هيسا سيتم تشغيلها خلال الأسبوع القادم فور الانتهاء من تجميعها وعمل التشغيل التجريبي لها أمام مرسي الجزيرة لتخدم أهالي جزيرتي عواض وهيسا حيث تصل حمولتها إلي 30 طن لتستوعب 30 راكب و 4 سيارات ، في حين أن عبارة أبو سمبل السياحية سيتم تشغيلها خلال شهر ونصف وتصل حمولتها إلي 100 طن وتستوعب 100 راكب و 8 سيارات ، وبذلك ستغطي معدات النقل النهري التي تم إنشاؤها أو تجديدها 8 نقاط بطول 470 كم هي السباعية والرمادي وفارس والمنصورية وبنبان وغرب أسوان وهيسا وأبو سمبل السياحية .

وفي نفس السياق، تفقد محافظ أسوان الأعمال الإنشائية لـ2 لنش متعدد الأغراض الخاصة بالإطفاء والانقاذ والإسعاف بترسانة الشركة البور سعيدية، حيث أنهم تابعين لإدارة النقل بالقوات المسلحة وسيتم تخصيصهما في عمليات سحب وشد للبواخر السياحية العاملة في مياه البحيرة بحمولة 15 طن في حالة حدوث أي طوارئ بها ، ومن المقرر تسيرهما في مياه بحيرة ناصر بنهاية يونيو المقبل حيث يصل طول كل منهما إلي 26 متر ، وبعرض 8 أمتار وارتفاع 3 متر .