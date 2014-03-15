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بالصور افتتاح معرض القاهرة للكتاب بمدينة دسوق

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بالصور افتتاح معرض القاهرة للكتاب بمدينة دسوق بالصور افتتاح معرض القاهرة للكتاب بمدينة دسوق

إفتتح الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة ، يرافقة المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ ، بإفتتاح الدورة الخامسة والأربعون لمعرض القاهرة للكتاب بمدينة دسوق بكفرالشيخ ، والمقام بحديقة مدينة دسوق ، بحضور كل من  الدكتور أحمد مجاهد رئيس المجلس الاعلى للثقافة ، والمهندس حافظ عيسوى السكرتير العام ، واللواء حسين الطاهر السكرتير العام المساعد.

حيث يضم المعرض مجموعة كبيرة من دور النشر ، مثل دار الشروق للنشر والتوزيع ، والهيئة العامة المصرية للكتاب ، ومكتبة الاسكندرية ، بالإضافة الى دار تنمية الثقافة .

وفى سياق ،  تم خصم 50 % على موسوعات الهيئة العامة لقصور الثقافة لموسوع الطفل والمرأة ، حتى تكون هذه الكتب فى متناول الجميع .

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