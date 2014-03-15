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"كب كيك" البسكويت

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"كب كيك" البسكويت "كب كيك" البسكويت

المقادير:

-كوبان ونصف من الدقيق
-كوب من بودرة الكاكاو المرة
-ملعقة صغيرة ونصف الملعقة من "البايكينغ باودر"
-نصف ملعقة صغيرة من "بيكربونات الصوديوم"
-إصبع ونصف الإصبع من الزبدة، بدرجة حرارة الغرفة
-كوبان من السكر البني الفاتح
-4 بيضات
- ملعقتان صغيرتان من الفانيليا
-عبوة صغيرة ونصف العبوة من الزبادي
-10 حبات من البسكويت
-مغلّفان من مزيج الكريما المخفوق
-فنجانان صغيران من الحليب السائل

طريقة التحضير:
1- يخلط الدقيق وبودرة الكاكاو "البايكينغ باودر" و"بيكربونات الصوديوم"، في إبريق الخلاط الكهربائي.
2 -ثم، تضاف الزبدة إلى خليط الدقيق، فالسكر البني، وذلك حتى يصبح الخليط كريمي القوام، فالبيض الواحدة تلو الأخرى، مع الاستمرار في الخلط، فالفانيليا والزبادي ونصف كميّة البسكويت.
3- تغلّف أوعية "الكب كيك" بالورق الخاص، ويسكب هذا الخليط في داخلها حتى يملأ ثلاثة أرباع كلّ منها، ثم تدخل إلى الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، وذلك لـ20 دقيقة.وحين تخرج، تدع حتى تبرد تماماً.
4 -للتزيين:يخلط كل من الكريما سريعة التحضير والكميّة المتبقية من البسكويت والحليب السائل، بواسطة الخلاط الكهربائي.وبعد التأكد من برودة أوعية "الكب كيك"، تزيّن بعد وضع خليط التزيين في كيس الحلواني، ويوزّع البسكوت على سطحها.
(هذه المقادير تكفي لإعداد 24 حبة).

"كب كيك" الألوان:
تعتمد المقادير عينها الخاصّة بالوصفة السابقة باستثناء البسكويت، ويستعاض عن الكاكاو بملعقتين كبيرتين من روح الفراولة للون الأحمر وملعقتين كبيرتين من روح البرتقال للون البرتقالي.
أمّا في طريقة التحضير، ففي الخطوة التي يضاف فيها الكاكاو، تسكب بدلاً منه روح الفراولة، أو روح البرتقال، كلّ على حدة، بدون خلطهما سوياً، وذلك بغية الحصول على اللون المرغوب.

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