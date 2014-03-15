"كوكيز" الشوكولاتة

المقادير:

-كوبان وربع الكوب من الدقيق

-ملعقة صغيرة من الملح

-ملعقة صغيرة من "بيكربونات الصوديوم"

-إصبعان صغيران من الزبدة

-ثلاثة أرباع الكوب من السكر الأبيض

-ثلاثة أرباع الكوب من السكر البني

-ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة

-بيضتان

-كوبان من بودرة الشوكولاتة غير المحلاة

طريقة التحضير:

1- يسخّن الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

2- يخلط، في وعاء، الدقيق والملح و"بيكربونات الصوديوم"، بواسطة الخلاط اليدوي.

3- يخلط، في وعاء ثان، الزبدة والسكر والفانيليا بواسطة الخلاط اليدوي.ثم، يضاف البيض، مع الاستمرار في الخلط.

4- ثم، يسكب خليط الدقيق، مع الاستمرار في الخلط بغية أن يتشكّل خليط متماسك، ثم تضاف الشوكولاتة، مع الاستمرار في الخلط.

5- يوزّع هذا الخليط بواسطة ملعقة "الآيس كريم"، في صينيّة الخبز، ويدخل الفرن لـ10 دقائق.

(هذه المقادير تكفي لأشخاص عشرة).

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