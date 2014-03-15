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"كوكيز" الشوكولاتة

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"كوكيز" الشوكولاتة "كوكيز" الشوكولاتة

المقادير:
-كوبان وربع الكوب من الدقيق
-ملعقة صغيرة من الملح
-ملعقة صغيرة من "بيكربونات الصوديوم"
-إصبعان صغيران من الزبدة
-ثلاثة أرباع الكوب من السكر الأبيض
-ثلاثة أرباع الكوب من السكر البني
-ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة
-بيضتان
-كوبان من بودرة الشوكولاتة غير المحلاة

طريقة التحضير:
1- يسخّن الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.
2- يخلط، في وعاء، الدقيق والملح و"بيكربونات الصوديوم"، بواسطة الخلاط اليدوي.
3- يخلط، في وعاء ثان، الزبدة والسكر والفانيليا بواسطة الخلاط اليدوي.ثم، يضاف البيض، مع الاستمرار في الخلط.
4- ثم، يسكب خليط الدقيق، مع الاستمرار في الخلط بغية أن يتشكّل خليط متماسك، ثم تضاف الشوكولاتة، مع الاستمرار في الخلط.
5- يوزّع هذا الخليط بواسطة ملعقة "الآيس كريم"، في صينيّة الخبز، ويدخل الفرن لـ10 دقائق.
(هذه المقادير تكفي لأشخاص عشرة).

 

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