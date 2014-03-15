"جالكسي" كيك

المقادير لإعداد "الكيك":

-كوبان ونصف الكوب من الدقيق

- كوب من بودرة الشوكولاتة المرة

-نصف ملعقة صغيرة من "بيكربونات الصوديوم"

-ملعقة صغيرة ونصف الملعقة من "البايكينغ باودر"

-إصبع زبدة ونصف الإصبع، بدرجة حرارة الغرفة

-كوبان من السكر البني الفاتح

- 4 بيضات

-ملعقتان صغيرتان من الفانيليا

-عبوة صغيرة ونصف العبوة من الزبادي

لطبقة الكريما:

-13 مربعاً من الجبن بالقشدة

-عبوة صغيرة من القشدة

-مغلفان من كريما الخفق

-فنجانان من الحليب السائل

-ملعقة كبيرة من السكر

- إصبعان من شوكولاتة "جالكسي" السادة

طريقة التحضير:

1- يخلط الدقيق والشوكولاته و"بيكربونات الصوديوم" و"البايكينغ باودر" باستخدام الخلاط الكهربائي، ثم تضاف الزبدة، فالسكر البني، بغية أن يتشكّل خليط كريميّ القوام.

2- يضاف البيض، الواحدة تلو الأخرى، مع الاستمرار في الخلط، فالفانيليا والزبادي.

3 -يسكب هذا الخليط في صينيّة يمكن إزالة إطارها مدهونة بالزيت والدقيق، تدخل إلى الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، لـ35 دقيقة، ثم تخرج لتبرد تماماً.

4- لإعداد طبقة الكريما:يخلط الجبن والقشدة وكريما الخفق والحليب والسكر، باستخدام الخلاط الكهربائي.تذوب الشوكولاتة، حتى تصبح سائلة، وتضاف إلى خليط الجبن والقشدة، ويخلط هذا الخليط مجدداً في الخلاط، ثم يسكب على "الكيك".

5- يحفظ هذا القالب في الثلاجة، ويقدّم بعد تبريده لساعات أربع.

(هذه المقادير تكفي لأشخاص عشرة).

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