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"تارت" التمر والشوكولاتة

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"تارت" التمر والشوكولاتة "تارت" التمر والشوكولاتة

المقادير:
-كوبان من الدقيق
-6 ملاعق كبيرة من الزبدة
-صفار بيضتين
-4 ملاعق كبيرة من السكر
-ملعقتان كبيرتان من الملح
-3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون الحامض
-كوب من الماء البارد
-3 بيضات
-6 ملاعق كبيرة من القشدة

للحشو:
-كوبان من معجون التمر
-كوبان من الشوكولاتة السائلة
-عبوة صغيرة من الحليب المكثّف المحلّى

طريقة التحضير:
1- تخلط جميع المكوّنات، باستثناء الماء، بغية الحصول على عجينة متماسكة، ثم يضاف الماء تدريجيّاً في أثناء الخلط.
2- تفرد العجينة باستخدام الشوبك، مع جعلها سميكة نوعاً ما ومتساوية، ثم تفرد على صينيّة.وباستخدام كوب، تقطّع إلى دوائر متساوية، مع رفع جوانبها وتشكيلها حسب الرغبة، وتدخل إلى الفرن، حتى الفراغ من اعداد الحشو.
3- لإعداد الحشو:يخلط التمر مع الشوكولاتة والحليب المكثّف المحلى.
4- تملأ دوائر العجين بالحشو، وتعاد للفرن حتى تنضج، ثم تبرّد وتقدّم.
(هذه المقادير تكفي أشخاص ستة).

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