أونيس سيذهب إلى نفس السجن الذي أودع به هتلر في 1923

ذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية إنه من المقرر أن يتم إيداع رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني السابق أولي أونيس بنفس السجن الذي شهد تأليف الزعيم النازي الراحل أدولف هتلر لكتابه “كفاحي”.

وأفردت صحيفة “بيلد” الألمانية اليوم مساحة كبيرة من صفحاتها للحياة المستقبلية لأونيس في السجن بعد أن كان حتى أمس رئيس أكبر نادي في ألمانيا.

وكشفت الصحيفة أن أونيس سيتعين عليه ارتداء زي السجن والاستيقاظ يوميا في الساعة 05.50 صباحا، بعد أن رفض استئناف العقوبة الموقعة بحقه ومدتها ثلاث سنوات ونصف السنة بسبب التهرب الضريبي.

وكان هتلر قد أودع سجن “لانزبرج”، الذي من المقرر أن يحتجز به أونيس، بعد محاولة انقلاب فاشلة في 1923 قبل أن يخرج في العام التالي وقد دون كل أفكاره في “كفاحي”.

وقرر أولي أونيس أمس الجمعة إعلان استقالته من جميع مناصبه في النادي الألماني، مما يعني توقفه عن ممارسة عمله في رئاسة النادي ومجلس الرقابة التابع له.

وأدين أونيس في قضية تهرب ضريبي بقيمة 27.2 مليون يورو. وينتج هذا الدين عن الأرباح التي جناها من وراء المضاربة في البورصة عبر حساب في أحد البنوك السويسرية، والذي لم يقم هوينيس بإبلاغ سلطات الضرائب عنه.

وكالات