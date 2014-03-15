حرس الحدود يضبط 200 كيلو بانجو بالسخنة

تلقي مكتب حرس حدود الجيش الثالث بالسويس ، معلومة تفيد بإستعداد تجار مخدرات بتهريب كمية كبيرة نبات البانجو ، عن طريق مركب صيد بمنطقة الخليج بطريق السخنة الزعفرانة.

على الفور تم إخطار قوات حرس الحدود المتمركزة بطول خليج السويس ، بالتنسيق مع القوات البحرية ، حيث إشتبهت القوات بمركب صيد ، قريبة من الشاطئ بطريق السخنة بالكيلو 66 ، وعلى الفور تم مداهمة المركب وضبطها، حيث قد عثر بداخلها على قرابة 11 جوال كبير تحتوى على 200 كيلو من نبات البانجو.

تم التحفظ على المضبوطات ، والمركب بأحد المناطق العسكرية وحرر محضر بالواقعة مع إخطار النيابة لتولي التحقيقات .