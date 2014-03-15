مونشنجلادباخ يُسقط دورتموند على ملعبه في ديربي بروسيا

ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من البوندسليجا، ، تمكنَ بروسيا مونشجلادبخ من الفوز على مضيفهِ بروسيا دورتموند بهدفين لهدف في مواجهة مثيرة شهدها ملعب سيجنال إيدونا بارك معقل فريق بروسيا دورتموند .

بدأت المباراة بندية بين الفريقين في حوار حاول خلاله لاعبو دورتموند فرض السيطرة على منطقة الوسط، إلا أن الضيوف أظهروا تماسكاً وصلابة في الدفاع والإكتفاء بالإعتماد على الهجمات المرتدة بفضل سرعة انطلاقات هيرمان وكروسه من الأطراف .

تألقَ مدافع بروسيا دورتموند ماتس هوميلس في توغلٍ رائع بين مدافعي مونشجلادبخ حتى انفرد بالحارس تير شتيجن الذي تمكن من إبعاد تصويبة هوميلس إلى ركنية في الدقيقة 32 .

حرمت العارضة فريق بروسيا دورتموند من خطف هدف السبق في الدقيقة 29، بعد تصويبة قوية من الرواق الأيسر لمنطقة جزاء مونشجلادبخ أطلقها الجابوني أوباميانج، إلا أن تصويبته ارتدت من العارضة .

تمكن الضيوف من خطف الأسبقية بالهدف الأول عن طريق رافائيل في الدقيقة 31، بعد عرضية مثالية من الجهة اليمنى أطلقها باتريك هيرمان نحو عمق منطقة جزاء دورتموند حيث تابعها رافائئل مباشرة على يسار الحارس فايدنفلر، معلناً عن هدف بروسيا مونشجلادبخ الأول .

وقبل نهاية الشوط الأول بخمسة دقائق، تمكن بروسيا مونشجلادبخ من تعزيز النتيجة بالهدف الثاني من هجمة مرتدة سريعة انطلقَ بها باتريك هيرمان من الجهة اليمنى، ليحول تمريرة نحو رافائيل الذي بدوره عكسها نحو الجهة اليسرى حيث كروسه الذي أسكنها في شباك دورتموند بعد مراوغة رائعة مع بيتشيك والحارس فايدنفلر، ليعلن عن هدف مونشجلادبخ الثاني في الدقيقة 40 .

فرض بروسيا دورتموند مع بداية الشوط الثاني هيمنة هجومية في ملعب جلادبخ في سبيل تقليص وتعديل النتيجة، حتى كاد ليفاندوفسكي أن يخطف الهدف الأول لدورتموند لولا تألق حارس جلادبخ تير شتيجن في التصدي لتصويبة ليفاندوفسكي القوية في الدقيقة 66 .

أشهرَ حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب بروسيا مونشجلادبخ نوردفيت بعد تعرضه للبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 69، وذلك بعد تدخل عنيف على البديل مارفين دوكش .

تمكن بروسيا دورتموند من تقليص النتيجة بالهدف الأول عن طريق ميلوش يويتش في الدقيقة 76، بعد ضربة ركنية ارتدت من دفاع جلادبخ نحو ميلوش الذي حولها قوية ومباشرة نحو شباك تير شتيجن بتصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء .

وبهذه النتيجة، رفع فريق بروسيا مونشجلادبخ رصيده إلى 39 نقطة في المركز السابع، في حين تجمد رصيد بروسيا دورتموند عند 48 نقطة في وصافة الترتيب .