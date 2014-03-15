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صلاح احتياطيًا أمام أستون فيلا

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صلاح احتياطيًا أمام أستون فيلا صلاح احتياطيًا أمام أستون فيلا

صلاح

أعلن جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق تشيلسي عن التشكيلة التي سيخوض بها مباراة أستون فيلا ضمن مباريات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودخل اللاعب المصري محمد صلاح في قائمة المباراة كإحتياطي، حيث لم يسبق له أن لعب في التشكيلة الأساسية للمدرب البرتغالي منذ انتقاله للفريق اللندني في شهر يناير الماضي.

وجاءت التشكيلة الأساسية لتشيلسي على النحو التالي:-

تشيك، ايفانوفيتش، كاهيل، تيري، ازبيليكويتا، راميريز، ماتيتش، ويليان، اوسكار، هازارد، توريس.

وعلى مقاعد البدلاء:-

شوارزر، كالاس، ميكيل، لامبارد، شورليه، صلاح، با.

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