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الأهلي يتيح لوسائل الإعلام الأجنبية بث حفل ' الأنجح عالميا ' مجانا

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الأهلي يتيح لوسائل الإعلام الأجنبية بث حفل ' الأنجح عالميا ' مجانا الأهلي يتيح لوسائل الإعلام الأجنبية بث حفل ' الأنجح عالميا ' مجانا

قررت إدارة التسويق بالنادي الأهلي منح إشارة بث احتفال القلعة الحمراء بإنجاز الأنجح عالميا لوسائل الإعلام الأجنبية مجانا، مع التأكيد على بثها حصريا على قناة الأهلي.

وقال علي عبد المنعم مدير التسويق لـFilGoal.com يوم السبت: "قناة الأهلي تمتلك حقوق بث الحفل، وسيتم المفاضلة بين فندقين للاستقرار على أحدهما لإقامة احتفال الأنجح عالميا".

وبات الأهلي أكثر الفرق حول العالم تحقيقا لبطولات إقليمية بوصول الشياطين للقب رقم 19 بعد فوزه بكأس السوبر، وتخطى ميلان الإيطالي.

وأضاف "سنسمح لوسائل الإعلام الأجنبية بنقل الحفل مجانا وبدون مقابل مادي، بينما ندرس السماح للقنوات المصرية والمحلية بالتواجد وبث الحفل بمقابل مادي".

وتقام الحفل يوم 26 مارس الجاري، ومن المنتظر أن يحضرها عدلي منصور رئيس الجمهورية وعبد الفتاح وزير الدفاع وسيلفيو بيرلسكوني مالك ورئيس ميلان.

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