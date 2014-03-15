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اتحاد المصريين بالنمسا: الجيش المصرى يخوض حربا تفوق الحروب النظامية

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اتحاد المصريين بالنمسا: الجيش المصرى يخوض حربا تفوق الحروب النظامية اتحاد المصريين بالنمسا: الجيش المصرى يخوض حربا تفوق الحروب النظامية

أكد الاتحاد العام للمصريين فى النمسا أن الجيش المصرى يخوض حاليا حربا شديدة الشراسة تفوق الحروب النظامية التقليدية السابقة، والتى حقق فيها تاريخا مشرفا أعظمها حرب أكتوبر 73 المجيدة.

وقال بهجت العبيدى المتحدث الإعلامى للاتحاد فى تصريح له اليوم إن الحرب الحالية على الإرهاب حرب ذات بطولة خاصة مع عدو غير معلوم الإمكانيات، مشيرا إلى أن الجريمة النكراء التى وقعت اليوم ضد كمين شرطة مسطرد وخلفت ستة شهداء تعكس إصرار هذه الجماعات المأجورة على المضى فى خططها العقيمة.

وأشار إلى أن هذه الجماعات لم تستوعب بعد الدرس ولم تدرك قوة وبسالة الجيش والشرطة فى وتحلم بعودة عقارب الزمن إلى الوراء.

وقال إن الاتحاد يحذر من التمادى فى هذه الجرائم التى يدفع ثمنها الأبرياء وستقود دون محالة إلى هلاك قوى الشر، وستنتصر مصر فى النهاية بسواعد أبنائها الأبرار وستعبر إلى التنمية والاستقرار.

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