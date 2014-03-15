هانى الناظر يطالب الدولة بإعلان الحداد 3 أيام على أرواح شهداء مسطرد

اقترح الدكتور هانى الناظر، رئيس المجلس القومى للبحوث السابق، على الدولة أن تعلن الحداد ثلاثة أيام على أرواح شهدائنا الأبرار، الذين سقطوا اليوم على يد الإرهاب الأسود.

وأضاف "الناظر"، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أرجوا من جميع القنوات التليفزيونية الخاصة قبل الحكومية أن تتوقف عن بث البرامج الترفيهية والأغانى وما إلى شاكلتها لمدة ثلاثة أيام، وذلك تحية وإجلالا لأرواح هؤلاء الأبرياء، ومراعاة لشعور عائلتهم المكلومة".