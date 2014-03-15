أخبار عاجلة

محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

هانى الناظر يطالب الدولة بإعلان الحداد 3 أيام على أرواح شهداء مسطرد

Google+ Print

اقترح الدكتور هانى الناظر، رئيس المجلس القومى للبحوث السابق، على الدولة أن تعلن الحداد ثلاثة أيام على أرواح شهدائنا الأبرار، الذين سقطوا اليوم على يد الإرهاب الأسود.

وأضاف "الناظر"، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أرجوا من جميع القنوات التليفزيونية الخاصة قبل الحكومية أن تتوقف عن بث البرامج الترفيهية والأغانى وما إلى شاكلتها لمدة ثلاثة أيام، وذلك تحية وإجلالا لأرواح هؤلاء الأبرياء، ومراعاة لشعور عائلتهم المكلومة".

kgvjkxc.jpg

G5324817caba22.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365