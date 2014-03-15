غدًا.. انطلاق فعاليات حملة اليوم العربى لحقوق الإنسان بالقاهرة

تنطلق فعاليات حملة اليوم العربى لحقوق الإنسان غدًا، الأحد، الموافق 16 مارس بمقر جامعة الدول العربية بحضور الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربى، حيث تهدف الحملة إلى تكوين وطن عربى خال من التمييز.

ومن المقرر أن يلقى الأمين العام لجامعة الدول العربية كلمة فى بداية اليوم، ثم يلتقى الدكتور عبد العزيز حسن آبل، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين ثم الدكتور أحمد عبد الله فرحان، الأمين العام للمؤسسة.

وكانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أقرت فى اجتماعها الأخير قبول توصية اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان باعتماد يوم عربى لحقوق الإنسان واعتماد تاريخ 16 مارس من كل عام كيوم عربى لحقوق الإنسان.

وجاء فى التوصية التى تقدمت بها اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان والتابعة لجامعة الدول العربية فى اجتماعها الذى انعقد فى القاهرة بتاريخ 20-24يونيو من العام الماضى بعد النظر فى الرسالة التى رفعها منظمو حملة المطالبة بيوم عربى خاص لحقوق الإنسان العربى والتى وقع من خلالها أكثر من 93 منظمة عربية حقوقية وأكثر من 600 ناشط حقوقى عربى على مناشدة أمين عام جامعة الدول العربية بضرورة اعتماد يوم عربى خاص لحقوق الإنسان العربى يكون شاهدًا على تاريخ الإنسان العربي.