خليفة يصدر مرسوماً بتعيين محمد بن زايد رئيساً لتنفيذي أبوظبي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " بصفته حاكما لإمارة أبوظبي مرسوما أميريا بتعيين الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيسا للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي .

كما أصدر سموه مرسوما أميريا بإعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي .

ونص المرسوم على تعيين أصحاب السمو والمعالي على النحو الآتي:

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1. سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائبا للرئيس

2. سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيــان رئيس ديــوان ولي العهـد عضواً

3. سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهـيان عضواً

4. معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس دائـــرة النقــل عضواً

5. معالي د. أحـمد مــبارك المــزروعـي الأمين العام للمجـلـس التنفيــذي عضواً

6. معالي خلـــدون خليفــة المبـــارك رئيس جهــاز الشؤون التنفيذيــة عضواً

7. معالي حمد محمد الحــر الســـويــدي رئيس دائـــرة الماليـــة عضواً

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8. معالي ناصر أحمد السـويـدي رئيس هيئـة الطاقــة عضواً

9. معالي د. مغير خميس الخييلـي رئـــيس هيئة الصحـة عضواً

10. معالي سعيد عيد الغفـلي رئيس دائــرة الشــؤون البلديــة عضواً

11. معالي علي ماجد المنصـوري رئيس دائرة التنمية الاقتصـاديـة عضواً

12. معالي د.أمل عبدالله القبيـسي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليـم عضواً

13. معالي محمد خـلفـان الـرميـثي نائــب القائد العام لشرطة أبوظبي عضواً