أمطار رعدية غزيرة على المنطقة الشرقية

هطلت أمطار رعدية غزيرة على بعض مناطق الفجيرة وخور فكان مساء أمس أدت الى انعدام الرؤية و امتلاء الشوارع والمنخفضات الجبلية بمياه الأمطار، وعرقلة السير لاندفاع المياه بقوة في الشوارع.

وأسفرت الامطار الغزيرة الى جريان السيول والشعاب من سفوح الجبال لتندفع بقوة الى اسفل المنحدرات مكونة شلالات مائية منهمرة، كما أدت الى تجمع مياه الامطار في الطرق والدوارات وبين الاحياء والمناطق المنخفضة ، لتعم المناطق اجواء باردة.

وناشدت القيادة العامة لشرطة الفجيرة جميع السائقين ومرتادي البحر بأخذ الحيطة والحذر في ظل الأجواء الماطرة وتقلبات الطقس وطالبت بضرورة الابتعاد عن مجاري الأودية والسدود حفاظا على أرواحهم ، متمنين السلامة للجميع.