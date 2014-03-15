مصر للطيران تنفي تغيير مواعيد رحلات “جدة والمدينة”

أكد الطيار هشام النحاس، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أنه لن يتم تغيير مواعيد رحلات مصر للطيران القادمة من جدة والمدينة ، بعد البدء فى وصولها الى المبنى رقم (3) نظرا للإصلاحات القائمة فى الصالة الموسمية بمطار القاهرة واقتصارها على السفر فقط , وأشار النحاس انه تم الانتهاء من التجهيزات الخاصة لاستقبال الركاب القادمين من جدة والمدينة ، وزيادة أعداد العاملين لخدمة الحقائب ، والتنسيق مع شركة ميناء القاهرة الجوى. فى مواعيد الرحلات .

كان الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدنى، عقد اجتماعاً عاجلاً لمناقشة أسباب هبوط التربة لعدة سنتيمترات أسفل أحد الأعمدة الخارجية الخاصة لصالة الوصول بالصالة الموسمية بمطار القاهرة وهي الصالة المخصصة لرحلات مصر للطيران لجدة والمدينة تناول الاجتماع التقرير الفني المفصل عن المبنى وعن الأسباب التي أدت لهذا الهبوط في التربة ، وصرح كمال عقب الاجتماع أنه على الرغم من أن التقرير الفني يؤكد أن المبنى آمن تماماً للتشغيل إلا أنه قد تم الاتفاق على غلق صالة الوصول فقط بالمبنى بشكل مؤقت كإجراء احترازي وحتى لا تتسبب الأعمال في إزعاج الركاب ، مع البدء الفوري في إجراء الإصلاحات لتعاود صالة الوصول التشغيل في أقرب فرصة.

وشدد الوزير على أن السلامة التامة للركاب والعاملين هي أهم الأولويات ومهما كلفنا ذلك من جهد ومال فإننا لا تنازل عن مستوى السلامة في المبنى.

وصرح الدكتور أشرف زكي رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة، أنه يجري حالياً الترتيب لنقل وصول رحلات مصر للطيران من جدة والمدينة لمبنى الركاب رقم (3) , فيما تستمر رحلات السفر كما هي بنفس مبنى الصالة الموسمية ويجرى التنسيق حالياً مع مصر للطيران وجميع الجهات العاملة بالمطار لتيسير تشغيل الرحلات دون تأثير على الحركة.