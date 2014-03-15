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الداخلية الليبية : 15 عامل مصري إجراءاتهم قانونية من أصل 68 تم توقيفهم أمس

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الداخلية الليبية : 15 عامل مصري إجراءاتهم قانونية من أصل 68 تم توقيفهم أمس الداخلية الليبية : 15 عامل مصري إجراءاتهم قانونية من أصل 68 تم توقيفهم أمس

تواصلت التحقيقات من قبل السلطات الليبية مع 68 عاملا مصريا تم توقيف 46 منهم فجر أمس الجمعة بمنطقة صلاح الدين بالهضبة بالعاصمة الليبية بطرابلس، والأخرين تم ايقافهم الليلة الماضية .

وقال المتحدث الرسمي بأسم الداخلية الليبية رامي كحال، إن التحقيقات الأولية مع العمالة المصرية أثبتت أن 15 عاملا حتي الأن إجراءاتهم سليمة ، وجاري التحقيق مع الآخرين ، مشيرا إلي انه إذا ثبت أن أوراق العاملين قانونية سيخلى سبيلهم فورا ، وإذا ثبت عكس ذلك سنضطر الي ترحيلهم الي القاهرة.

وأوضح كحال أن هناك لجنة مكونة من وكيل وزارة الخارجية الليبية ومندوب من وزارة الداخلية ، ومندوب عن السفارة المصرية بطرابلس يتابعون التحقيق الآن في أحدى المراكز بالعاصمة الليبية طرابلس.

أ ش أ

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