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بتروجيت يتعادل مع حرس الحدود بهدف لكلا منهما في الدوري

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بتروجيت يتعادل مع حرس الحدود بهدف لكلا منهما في الدوري بتروجيت يتعادل مع حرس الحدود بهدف لكلا منهما في الدوري

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجيت مع ضيفه حرس الحدود بهدف واحد لكل منهما في المباراة التي أقيمت اليوم السبت على إستاد الجيش الثالث بالسويس، في إطار منافسات الأسبوع الثالث عشر من المجموعة الثانية للدوري الممتاز.

تقدم بتروجيت بهدف عبر لاعبه سعيد كمال في الدقيقة الخامسة من الشوط الثاني، فيما تعادل حرس الحدود عن طريق لاعب خط الوسط المعتز بالله إينو من ضربة جزاء في الدقيقة 28 من الشوط ذاته.

التعادل رفع رصيد بتروجيت إلى 22 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، كما ارتفع رصيد حرس الحدود إلى 16 نقطة في المركز الثالث.

أ ش أ

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