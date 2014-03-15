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أهالى أحد شهداء حادثة مسطرد : نجدد التفويض للمشير السيسى بالتصدى للإرهاب

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أهالى أحد شهداء حادثة مسطرد : نجدد التفويض للمشير السيسى بالتصدى للإرهاب أهالى أحد شهداء حادثة مسطرد : نجدد التفويض للمشير السيسى بالتصدى للإرهاب

قال عبد الهادى فتحى السيد طلب ،والد الشهيد  عمرو الذى استشهد اليوم فى حادث الهجوم الإرهابى الذى إستهدف كمين الشرطة العسكرية بمسطرد ، “أنة تلقى إتصالاً هاتفياً من الشهيد ، عفب صلاة العشاء ، أمس ، يبلغة بصحتة الجيدة ، والإطمئنان على باقى أفراد أسرتة ، وخاصة والدتة وأشقائة ، كما أبلغة بنزولة الأجازة  الأسبوع القادم بعد غياب 15 يوماً ، ادئها ، فى وحدتة ، وعند صلاة الفجر، إنتابتنى حالة خوف شديدة حتى الظهر ، وحينها علمت بالفاجعة ، من مركز شرطة سمسطا ، فقولت إن لله وان إلية راجعون ” .

واضاف والدة ” اطالب المشير عبدالفتاح السيسى بالقصاص لدم ابنى “، وأناشد المصريين الوقوف صفًا خلف المشيروقواتنا المسلحة ، ونجدد البيعة للقوات المسلحة من خلال تفويضة نرسلة لة مرة اخرى لمواجهة الإرهاب الاسود ، الذى يضرب المصريين وتسبب أمن وإستقرار المصريين” .

وأشار والد الشهيد ، إلى أن الشهيد لة من الأخوة ثلاثة أشقاء بنتين وولد ، حيث تم تجنيد شقيقة مؤخرأ ، وأقدمة هو الأخر فدءا لمصر.

وناشد عصام قطب ، باحث شئون قانونية ، وأحد أقرباء الشهيد ، بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بسرعة محاكمة المتهمين والإرهابيين والقصاص للشهداء.

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