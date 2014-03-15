وزير التموين: تطوير 25 ألف منفذ لإنتاج الخبز للحد من الطوابير

عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم بحضور وزراء الاتصالات، والتخطيط والتعاون الدولى، والمالية، والتموين، ونائب رئيس هيئة السلع التموينية، لبحث سبل تطوير منظومة الخبز.

وأكد وزير التموين، أن هذه المنظومة الجديدة تضمن إعادة ترتيب أولويات رغيف الخبز وآلياته بأدوات جديدة تستهدف وصوله إلى المواطنين بآدمية وكرامة إنسانية، والعمل على الحد من طوابير الخبز على مستوى الجمهورية، والقضاء على الإهدار الشديد للدقيق فى السوق السوداء، والمحافظة على ثبات سعر رغيف العيش "خمسة قروش"، وبما يحقق رضاء المواطنين على جودته من خلال تطوير 25 ألف منفذ لإنتاج الخبز.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد حنفى وزير التموين المنظومة الجديدة لرغيف الخبز، وقدم فلسفة الوزارة خلال الفترة المقبلة فى مجال حل أزمة رغيف الخبز والعمل على تعديل المنظومة المعمول بها حالياً، وذلك عن طريق تنظيم كافة مراحل التداول بدءاً من إجراءات شراء القمح وتطوير سلسلة الإمداد واللوجيستيات الخاصة بتلك المنظومة، وعملية نقله وفترات تخزينه ومعدل دورانه بالصومعة، بما يساعد على تخفيض تكلفته بحيث يتم الحصول على سعر طن الدقيق بتكلفة أقل.