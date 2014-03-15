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اغتيال فرد أمن بمدينة بنغازي بعد إطلاق مسلحين النار عليه

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اغتيال فرد أمن بمدينة بنغازي بعد إطلاق مسلحين النار عليه اغتيال فرد أمن بمدينة بنغازي بعد إطلاق مسلحين النار عليه

صورة أرشيفية

اغتال مسلحون مجهولون أحد أفراد الأمن بمدينة بنغازي الليبية جراء إطلاق النار عليه.

وقال الناطق الرسمي باسم الغرفة الأمنية المشتركة ببنغازي إبراهيم الشرع – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت – إن”مسلحين مجهولين استهدفوا أحد أفراد الأمن “الأول مشاة” ويدعى عدنان عاشور الراشدي بالقرب من مصيف النيروز ما أدى إلي مصرعه في الحال”.

وأضاف أن “سيارة المسلحين لاذت بالفرار، وتم نقل الجثة إلي مركز بنغازي الطبي”.

يذكر أن مدينة بنغازي مهد الثورة الليبية تشهد انفلاتا أمنيا كبيرا يتمثل في اغتيالات لعسكريين وأمنيين.

أ ش أ

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