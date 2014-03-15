برنامج “فنان وفنانة العرب” في يناير المقبل على ١٥ قناة عربية

صرح رئيس مجلس إدارة مجموعة رواسي الإعلامية الإعلامي فايز بن دمخ ، أنه تم اعتماد افتتاح برنامج “فنان العرب وفنانة العرب” في الثامن من شهر يناير المقبل ، وذلك تجاوزاً لكافة الطقوس الدينية والسياسية والرياضية ابتداء بانتخابات الرئاسة بجمهورية مصر العربية، ومروراً بنهائيات كأس العالم، وانتهاء بشهر رمضان المبارك وموسم الحج ، ويأتي تحديد هذا الموعد بتجاوز الطقوس سالفة الذكر من باب الحرص الشديد على نجاح هذا البرنامج الأضخم على مستوى الوطن العربي والذي سيلتقي فيه نجوم الغناء الوطن العربي، وجهاً لوجه من خلال أعمالهم الفنية ليكون القرار في تتويج فنان العرب وفنانة العرب مبني على رأي الجمهور العربي ورأي لجنة من أساتذة كبار مثل الدكتور عبدالرب إدريس والموسيقار صلاح الشرنوبي والأستاذ أنور عبدالله والأستاذ سليم سلامة، ليكون هذا البرنامج نقطة توقف منح الألقاب الشخصية وبداية مرحلة الألقاب الجماهيرية الكبيرة والخاصة بالنجوم .

ومن جهة أخرى قال “بن دمخ” : أن البرنامج سيبث على أكثر من ١٥ قناة فضائية عربية ونحن حتى الآن ندرس مكان إقامته حيث أننا في مفاضلة من حيث التسهيلات ما بين الكويت والقاهرة وعٓمان ، وسوف نذكر كافة التفاصيل بما فيها أسماء الفنانين والفنانات الذين سيخوضون المنافسة وذلك من خلال مؤتمر إعلامي كبير خلال الشهر المقبل .