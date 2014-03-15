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إنشاء فرع لبنك التنمية والائتمان الزراعى بشلاتين

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إنشاء فرع لبنك التنمية والائتمان الزراعى بشلاتين إنشاء فرع لبنك التنمية والائتمان الزراعى بشلاتين

بنك التنمية والائتمان الزراعى

أكد محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله على موافقة وزيرالزراعة الدكتور أيمن فريد أبو حديد على إنشاء فرع لبنك التنمية والائتمان الزراعى بمدينة شلاتين.

جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها وزيرالزراعة بمدن وقرى حلايب وشلاتين اليوم السبت، لتفقد مركز الإرشاد الزراعى بشلاتين، ومركز الحرف والمشغولات اليدوية للمرأة البدوية، مطالبا بضرورة تنفيذ دورات تدريبية على الحرف اليدوية واكتساب مهارات جديدة وعمل منافذ لبيع هذه المنتجات بمختلف المحافظات.

كما قرر وزير الزراعة خلال تفقده لميناء الصيد بشلاتين رفع كفاءة الميناء وتطويره، وإنشاء رصيف جديد لتوفير الخدمات للصيادين من أبناء الجنوب.

أ ش أ

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