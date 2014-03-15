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ديفيد كاميرون يعد بجوائز ضخمة في حال بقاء اسكتلندا جزء من المملكة المتحدة

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ديفيد كاميرون يعد بجوائز ضخمة في حال بقاء اسكتلندا جزء من المملكة المتحدة ديفيد كاميرون يعد بجوائز ضخمة في حال بقاء اسكتلندا جزء من المملكة المتحدة

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون

وعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم السبت، بـ”جوائز ضخمة” في حالة التصويت بـ”لا” في استفتاء استقلال اسكتلندا وبقائها جزءا من الممكلة المتحدة.

ووعد كاميرون – في خطابه أمام مؤتمر حزب المحافظين الاسكتلندي في أدنبره في اسكتلندا – بتفويض أكبر في الصلاحيات للاسكتلنديين، مشددا على أن التصويت “بلا” في الاستفتاء على الاستقلال في سبتمبر القادم لن يكون “تصويتا لعدم التغيير”.

وأعرب عن رغبته في استغلال البترول والغاز بأكبر إمكانية لهما وضخ 200 مليار جنيه استرليني في الاقتصاد البريطاني خلال العقدين المقبلين.

كان أحدث استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “سيرفيشن” قد أظهر أن التأييد للاستقلال بلغ أعلى مستوى له في ستة أشهر، حيث أكد 39% من الاسكتلنديين الذين شملهم الاستطلاع إنهم سيصوتون بنعم مقارنة بـ 48% قالوا إنهم سيصوتون بلا.

ويجمع التاج البريطاني بين اسكلتندا وانجلترا منذ عام 1603، ويحكمهما برلمان واحد في لندن منذ عام 1707، وفي عام 1999 وللمرة الأولى منذ ذلك الحين بدأ برلمان اسكتلندي أعماله بعد إجراء استفتاء.

أ ش أ

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