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انتهت - الاتحاد يخسر .. والحدود يتعادل

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انتهت - الاتحاد يخسر .. والحدود يتعادل انتهت - الاتحاد يخسر .. والحدود يتعادل

متابعة مباشرة وحية ينقلها لكم FilGoal.com لمباريات الدوري المصري.

ويدخل الاتحاد السكندري اختبارا جديدا أمام المقاصة من أجل الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم فيما يسعى سموحة وبتروجت لتعزيز صدارتهما على حساب غزل المحلة وحرس الحدود.

مصر المقاصة 2 - 1 الاتحاد السكندري

رامي عادل يسجل الهدف الأول للمقاصة في الدقيقة 5.

أوتوبونج يسجل الهدف الثاني للمقاصة في الدقيقة 61.

إبراهيم الشايب يسجل الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 90.

سموحة 0 - 0 غزل المحلة

بتروجت 1 - 1 حرس الحدود

سعيد كمال يسجل الأول لبتروجت في الدقيقة 62.

معتز إينو يتعادل في الدقيقة 75 من ضربة جزاء.

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فيديو اليوم السابع

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