انتهت - الاتحاد يخسر .. والحدود يتعادل

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ويدخل الاتحاد السكندري اختبارا جديدا أمام مصر المقاصة من أجل الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم فيما يسعى سموحة وبتروجت لتعزيز صدارتهما على حساب غزل المحلة وحرس الحدود.

مصر المقاصة 2 - 1 الاتحاد السكندري

رامي عادل يسجل الهدف الأول للمقاصة في الدقيقة 5.

أوتوبونج يسجل الهدف الثاني للمقاصة في الدقيقة 61.

إبراهيم الشايب يسجل الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 90.

سموحة 0 - 0 غزل المحلة

بتروجت 1 - 1 حرس الحدود

سعيد كمال يسجل الأول لبتروجت في الدقيقة 62.

معتز إينو يتعادل في الدقيقة 75 من ضربة جزاء.