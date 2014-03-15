إينو يخطف نقطتين من بتروجيت في صالح الزمالك

واصل بتروجيت نتائجه السلبية في الدوري الممتاز، بتعادل إيجابي 1-1 أمام حرس الحدود رغم تقدمه خلال المباراة التي أقيمت بالجولة 13 للمجموعة الثانية.

ويأتي التعادل الثاني على التوالي لبتروجيت في صالح الزمالك المؤجل له مبارتين في المجموعة ورفع رصيده للنقطة 22.

تقدم سعيد كمال في الدقيقة 61 من تصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء، وتعادل معتز إينو من ركلة جزاء في الدقيقة 75.

النتيجة ترفع رصيد الحدود للنقطة 16 بالمركز الثالث.

التعادل يأتي في مصلحة الزمالك الذي وإن فاز في مبارياته المؤجلة يرتقي لصدارة المجموعة الثانية دون النظر لباقي نتائج المنافسين.