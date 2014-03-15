محافظ القاهرة: تعميم تجربة الجمع السكنى للقمامة بكافة الأحياء

شهد الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة اليوم انطلاق منظومة العمل الجديدة بأحياء المقطم ومصر القديمة ، بعد تدشين تلك التجربة بحيين السيدة زينب والخليفة الاسبوع الماضى والتي تستهدف الجمع السكني للقمامة والمخلفات من المنازل ونقلها إلى محطات المناولة أو المقالب العامة مباشرة من خلال متعهدي الجمع السكني طبقا للعقود الجديدة.

وأكد سعيد ان التجربة الجديدة اثبتت مؤشراتها الاولية بايجابية الآثار والأهداف المرجوة منها بعد تقييمها يوميا بأول حيين وهما الخليفة والسيدة زينب ، ومن المقرر انطلاقها خلال الاسبوع القادم بحيين آخرين وهما البساتين ودار السلام وبذلك تكتمل المنظومة بستة أحياء بالمنطقة الجنوبية ، استعداداَ لتعميمها تباعاَ بكافة احياء القاهرة فى إطار تطوير منظومة النظافة ورفع كفاءتها حيث يرتكز الهدف الاساسى منها فى تنفيذ الجمع من المنزل مباشرة من خلال توزيع أكياس سوداء لتجميع المخلفات العضوية وأكياس خضراء لباقي المخلفات الجافة مما يستلزم ضرورة مساهمة المواطن وتوعيته في الفرز من المنبع ويقوم المتعهدين بتجميع المخلفات ونقلها إلى المقالب العامة أو محطات المناولة، وتقوم هيئة النظافة بتوفير حاويات متحركة بكل حي سعة 18 طن كنقاط مناولة للمساهمة في تجميع المخلفات بها ونقلها إلى المقالب مباشرة تيسيراً على المتعهدين يتم اختيار أماكن مناسبة لها لا تؤثر على الحركة المرورية.

وشدد المحافظ اثناء استعراض فريق عمل ومعدات كل حى على المتعهدين بضرورة توحيد الزى في كل حي وعليه شعار الشركة والحي الذي يعمل به مع توفير بطاقة تعارف مع كل جامع قمامة، كما يقوم كل متعهد بلصق منشور على كل عقار محدد به كيفية التعامل وموعد الجمع وأرقام تليفونات للاتصال به في حالة عدم حضور جامع القمامة ، ووعد المتعهدين تطبيق شروط التعاقد كاملة مؤكدين إصرارهم على نجاح التجربة لتكون نموذج لكافة أحياء القاهرة.

من جانبه، أشار المهندس حافظ السعيد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة إلى انه تم تقسيم حي المقطم إلى 12 مربعا يتولى كل مربع منها متعهد (12 متعهدا ) وتعيين 238 عاملا بالحي لتغطية 7830 وحدة تجارية و85707 أخرى سكنية ويقوم على خدمتها 102 سيارة .. أما حي مصر القديمة تم تقسيمه إلى 11 مربعا يخدمها 202 عامل و 88 سيارة لتغطية 77 ألف وحدة سكنية وتجارية بالحي ويتم تحديد المواعيد مع السكان وأصحاب المحلات للتجميع منهم مباشرة .

وقال السعيد ان المنظومة عموما تعتمد على على تقسيم الحي إلى مربعات يتولى كل مربع متعهد يقوم بتخصيص عامل لكل 300 وحدة سكنية وعدد سيارة لكل 800 وحدة وأن يتم الجمع يوميا من المنازل والمحلات التجارية مما يساهم في عدم إلقاء المخلفات بالشوارع ويمكن رفع الصناديق، على أن تقوم هيئة النظافة بمسئولية نظافة الشوارع وكنسها وغسيلها ومراقبة عمل المتعهدين مع رؤساء الأحياء المعنية.

أ ش أ