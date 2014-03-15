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عطر جيمي تشو إكزوتيك Jimmy Choo Exotic

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عطر جيمي تشو إكزوتيك Jimmy Choo Exotic عطر جيمي تشو إكزوتيك Jimmy Choo Exotic

يعيد العطر إكزوتيك Exotic تفسير العطر الأول من جيمي تشو، Jimmy Choo الحامل الاسم نفسه، ويثبت شهرة الماركة في استعمالها للمواد النفيسة، ولاسيما الجلود الغريبة وجلد الثعبان.
يتوجه العطر إكزوتيك Exotic إلى الشخصية القوية وإنما الماكرة، إلى المرأة ذات الجاذبية التي لا تقاوم والتي تولّد المفاجأة والدهشة عند جميع الذين يصادفونها.
العطر إكزوتيك Exotic هو عطر من روائح الصنوبر والفاكهة والأزهار المتمحورة حول الأوركيدة النمرة والبتشولي. تحييه الروائح اللاذعة والحمضية لليمون الهندي الوردي والفراولة، بحيث يترك عطره على البشرة أثراً لا يقاوم يثير الحواس.
تم ابتكار العطر إكزوتيك Exotic خصيصاً للمرأة الانتقائية، ذات الجاذبية الطبيعية ، التي تعتمد بأناقة وعفوية الألوان الحيوية، والنقوش المطبعة الرمزية والمواد النفيسة الغريبة المعتمدة لدى جيمي تشو. حلم عطري صيفي بامتياز، يذكرنا هذا العطر بأيام الصيف الطويلة، والأجسام الممددة تحت الشمس والسهرات المليئة بالمفاجآت.

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سيدتي