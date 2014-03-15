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"الداخلية": السيارة الحمراء التى ظهرت على أحد القنوات لا تتبعنا

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"الداخلية": السيارة الحمراء التى ظهرت على أحد القنوات لا تتبعنا "الداخلية": السيارة الحمراء التى ظهرت على أحد القنوات لا تتبعنا

نفت وزارة الداخلية فى بيان رسمى لها صحة ما بثته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعى الإخوانية متضمنًا مقطع لسيارة نقل حمراء اللون تحمل العلامة التجارية لإحدى شركات المياة الغازية، وزعمت أنها سيارة تابعة لوزارة الداخلية.

وأكدت الداخلية فى بيان لها أن تلك الإدعاءات والمزاعم الإخوانية ليس لها أى أساس من الصحة، وأن تلك السيارة لا تتبع وزارة الداخلية.

وكان موقع فضائية "العربية"، قد نشر مقطع فيديو، لسيارة زعموا أنها تابعة للأمن مركزى، مطلية باللون الأحمر، وعليها شعار شركة "كوكاكولا"، وقال تقرير لـ"العربية" إن الشركة احتجت على استخدام شعارها على السيارة، مؤكدة فى بيان لها على "فيس بوك" أن السيارة لا تتبعها، وأن العلامة التجارية الخاصة بها، من غير المقبول وضعها على أى ممتلكات حكومية أو عامة.

وأضافت الشركة فى بيانها الذى نقلته العربية: "كوكاكولا شركة عالمية للمشروبات، ولا تتدخل فى أى عمل سياسى أو دينى"، وتعهدت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من قام بهذه الواقعة.

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