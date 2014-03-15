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نائب المنطقة الجنوبية للأهالى: لن نسمح بأى مخالفات للقانون

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نائب المنطقة الجنوبية للأهالى: لن نسمح بأى مخالفات للقانون نائب المنطقة الجنوبية للأهالى: لن نسمح بأى مخالفات للقانون

أكد اللواء تيسير طاهر نائب المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة، أنه لن يتم التهاون مع أى شخص يتجاوز القانون ويحاول النيل من هيبة الدولة.

وأشار فى تصريحات صحفية إلى أنه خلال حملة الإزالات التى شهدتها المنطقة الجنوبية خلف المحكمة الدستورية لإزالة أول مرحلة المبانى المخالفة على منطقة زراعية تجمع أصحاب العقارات، مؤكدا أنه يرفض تلك التصرفات تماما.

كانت قوات الأمن تصدت بعض المواطنين الذى تجمعوا لمنع إزالة التعديات، وفرقتهم قوات الأمن أثناء استخدامها التفجير الآمن للعقارات.

وأشار بعضهم إلى أن شركة المعادى ليس لها أحقية لتنفيذ أى إزالة على هذه المساحات، لأن هناك قضية بيننا وبينهم وحاصلين على أحكام نهائية ضدهم، مشيرين إلى أن هناك حكما قضائيا لم يتم الفصل فيه بشكل مستعجل ولا يمكن تنفيذ الإزالة فى شىء ينظر أمام القضاء.

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