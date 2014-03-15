نيويورك تايمز : مسلمو “بورما” لا هروب من “الجحيم”

ترجمة : أحمد أشرف

تحت عنوان ، مسلمو بورما ، لا هروب من الجحيم ، نشرت صحيفة نيويورك تايمز ، تقريرا عن وضع المسلمين في مينامار “بورما” بتايلاند ، و ما يتعرض له المسلمين من انتهاكات و جرائم قتل و تمثيل بالجثث و عمليات ابادة جماعية .

حيث ذكرت الصحيفة ، أن عشرات الآلاف من الروهينجا “مسلمي مينامار” قاموا الفرار في الأشهر ال 18 الماضية من خلال عصابات التهريب التي تقوم بنقلهم الى ماليزيا، وهي بلد تقبل الأقليات المسلمة اليائسة.

و أضافت الصحيفة ، أن مسلمي تايلاند يُنفون إلي بورما بموجب قانون وطني ، حيث يلاقون أبشع الظروق القاسية ، من سجن و اعتقال و تعذيب للنساء و الأطفال .

و قالت كريس ليوا، منسق مشروع “أراكان”، وهي مجموعة حقوق الإنسان متخصصة في “الروهينجا المسلمين”، أنه منذ يونيو 2012، يُعتقد أن أكثر من 2،000 الروهينجا في عداد المفقودين في البحر، عندما اندلع العنف ضدهم الأولى في “راخين” ، حيث كانت السلطات تقوم بإلقائهم في البحر ، كما أضافت قيام القراصنة باحتجاز الروهينجا أثناء نزوحهم لماليزيا و ترفض تسليمهم لماليزيا قبل دفع السلطات الماليزية 2000 دولار مقابل الفرد .

و تابعت الصحيفة ، أن اليأس يدفع الروهينجا المسلمين ، على الفرار من ميانمار، ولكن الرحلة المحفوفة بالمخاطر تترك الكثيرين في حالة يرثى لها ، وقد وصلت أعداد متزايدة في ماليزيا مع أمراض كالشلل ا الناجم عن سوء التغذية المزمن والاعتداء الجسدي أثناء الحبس فترات طويلة في مخيمات المهربين في تايلاند، وفقا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين في كوالالمبور، عاصمة ماليزيا.