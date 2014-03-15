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ضبط تشكيل عصابى متهم بالإفراج عن البضائع بالمطار بأوراق حكومية “مسروقة”

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ضبط تشكيل عصابى متهم بالإفراج عن البضائع بالمطار بأوراق حكومية “مسروقة” ضبط تشكيل عصابى متهم بالإفراج عن البضائع بالمطار بأوراق حكومية “مسروقة”

 

ضبطت جمارك قرية البضائع، بمطار القاهرة الدولي، اليوم ، تشكيلاً عصابيا للإفراج عن البضائع بأوراق إفراج وقسائم سداد رسوم جمركية حكومية مسروقة مماأضاع آلاف الجنيهات على الدولة .

جاء ذلك ، أثناء جولة محمود الدالى، مدير عام المنافذ الجمركية بالقرية، لتفقد العمل فى المنافذ ،جيث اكتشف وجود أوراق إفراج وقسائم سداد للإفراج عن طرد يحتوى على قطع غيار قيمته 250 الف جنيه ويستحق رسوما جمركية حوالى 30 ألف جنيه ، وبفحص الأوراق تبين أنها سليمة إلا أنه تبين تزوير توقيعات الموظفين المختصين ، وأقر المستخلص الجمركى بحصوله على الأوراق من مستخلص آخر قام بسرقة الأوراق من القسائم والأذون من مكاتب حكومية بالجمارك .
> تم إبلاغ رجال الأمن والقبض على المستخلصين وبدء تحقيق لمعرفة باقى أفراد التشكيل وإعادة فحص الطرود التى تم الإفراج مؤخرا عنها لمعرفة وتحديد حالات التزوير فيها .

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