النعيمي يصدر مرسوماً بتشكيل المجلس التنفيذي لإمارة عجمان

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مرسوما أميريا رقم /6 / لسنة 2014م بشأن تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة عجمان.



> ونص المرسوم على أن يشكل المجلس التنفيذي لإمارة عجمان من الدوائر والهيئات والمؤسسات التالية: الديوان الأميري - دائرة التنمية الاقتصادية - دائرة المالية - المنطقة الحرة- دائرة الأراضي والأملاك - دائرة التنمية السياحية - دائرة الثقافة والإعلام- دائرة البلدية والتخطيط - دائرة العدل والمحاكم- دائرة الميناء والجمارك - مؤسسة حميد بن راشد للأعمال الخيرية - القيادة العامة لشرطة عجمان - غرفة تجارة وصناعة عجمان- دائرة البلدية والتخطيط - الادارة العامة للدفاع المدني-المجلس التنفيذي.



> كما نص المرسوم على أن يشكل المجلس التنفيذي لإمارة عجمان برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وعضوية الشيخ أحمد بن حميد النعيمي نائبا لرئيس المجلس و رئيس دائرة التنمية الاقتصادية ورئيس دائرة المالية رئيس المنطقة الحرة بعجمان وعضوية كل من : الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والأملاك رئيس دائرة التنمية السياحية ورئيس دائرة الثقافة والإعلام و الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان و معالى الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري بعجمان و الشيخ محمد بن علي النعيمي رئيس دائرة العدل والمحاكم بعجمان و الشيخ محمد بن عبدالله بن سلطان النعيمي رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان و الشيخه عزة بنت عبدالله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد للأعمال الخيرية رئيس اللجنة الدائمة للتنمية الاجتماعية و سعادة العميد على عبد الله علوان القائد العام لشرطة عجمان رئيس اللجنة الدائمة للأمن والسلامة و سعادة عبد الله محمد المويجعي رئيس مجلس غرفة تجارة وصناعة عجمان رئيس اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية و سعادة يحي إبراهيم الريايسة مدير عام دائرة البلدية والتخطيط رئيس اللجنة الدائمة للتطوير الحضري والبنية التحتية والبيئة و سعادة العميد صالح سعيد المطروشي مدير عام الادارة العامة للدفاع المدني رئيس اللجنة الدائمة للتطوير الحكومي.



> كما نص المرسوم على أن يستمر سعادة المهندس سعيد سيف المطروشي في منصبه الحالي أمينا عاما للمجلس التنفيذي.



> كما جاء فى المرسوم بان ينشر في الجريدة الرسمية ويعمم على كافة الجهات والأشخاص المعنيين للعمل بموجبه كل فيما يخصه.