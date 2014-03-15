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النعيمي يصدر مرسوماً بتشكيل المجلس التنفيذي لإمارة عجمان

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النعيمي يصدر مرسوماً بتشكيل المجلس التنفيذي لإمارة عجمان النعيمي يصدر مرسوماً بتشكيل المجلس التنفيذي لإمارة عجمان

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مرسوما أميريا رقم /6 / لسنة 2014م بشأن تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة عجمان.


> ونص المرسوم على أن يشكل المجلس التنفيذي لإمارة عجمان من الدوائر والهيئات والمؤسسات التالية: الديوان الأميري - دائرة التنمية الاقتصادية - دائرة المالية - المنطقة الحرة- دائرة الأراضي والأملاك - دائرة التنمية السياحية - دائرة الثقافة والإعلام- دائرة البلدية والتخطيط - دائرة العدل والمحاكم- دائرة الميناء والجمارك - مؤسسة حميد بن راشد للأعمال الخيرية - القيادة العامة لشرطة عجمان - غرفة تجارة وصناعة عجمان- دائرة البلدية والتخطيط - الادارة العامة للدفاع المدني-المجلس التنفيذي.


> كما نص المرسوم على أن يشكل المجلس التنفيذي لإمارة عجمان برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وعضوية الشيخ أحمد بن حميد النعيمي نائبا لرئيس المجلس و رئيس دائرة التنمية الاقتصادية ورئيس دائرة المالية رئيس المنطقة الحرة بعجمان وعضوية  كل من : الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والأملاك رئيس دائرة التنمية السياحية ورئيس دائرة الثقافة والإعلام و الشيخ راشد بن حميد النعيمي    رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان و معالى الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري  بعجمان و الشيخ محمد بن علي النعيمي    رئيس دائرة العدل والمحاكم بعجمان     و الشيخ محمد بن عبدالله بن سلطان النعيمي رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان و الشيخه عزة بنت عبدالله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد للأعمال الخيرية رئيس اللجنة الدائمة للتنمية الاجتماعية و سعادة العميد على عبد الله علوان القائد العام لشرطة عجمان رئيس اللجنة الدائمة للأمن والسلامة و سعادة عبد الله محمد المويجعي رئيس مجلس غرفة تجارة وصناعة عجمان رئيس اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية و سعادة يحي إبراهيم الريايسة مدير عام دائرة البلدية والتخطيط رئيس اللجنة الدائمة للتطوير الحضري والبنية التحتية والبيئة و سعادة العميد صالح سعيد المطروشي مدير عام الادارة العامة للدفاع المدني رئيس اللجنة الدائمة للتطوير الحكومي.   


>  كما نص المرسوم على أن يستمر سعادة المهندس سعيد سيف المطروشي في منصبه الحالي أمينا عاما للمجلس التنفيذي.


>  كما جاء فى المرسوم بان ينشر في الجريدة الرسمية ويعمم على كافة الجهات والأشخاص المعنيين للعمل بموجبه كل فيما يخصه.

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