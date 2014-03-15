خليفة يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين محمد بن زايد رئيسا للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " بصفته حاكما لإمارة أبوظبي مرسوما أميريا بتعيين الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيسا للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي .

كما أصدر سموه مرسوما أميريا بإعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي .

ونص المرسوم على تعيين أصحاب السمو والمعالي على النحو الآتي:

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1. سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائبا للرئيس

2. سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيــان رئيس ديــوان ولي العهـد عضواً

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3. سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهـيان عضواً

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4. معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس دائـــرة النقــل عضواً

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5. معالي د. أحـمد مــبارك المــزروعـي الأمين العام للمجـلـس التنفيــذي عضواً

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6. معالي خلـــدون خليفــة المبـــارك رئيس جهــاز الشؤون التنفيذيــة عضواً

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7. معالي حمد محمد الحــر الســـويــدي رئيس دائـــرة الماليـــة عضواً

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8. معالي ناصر أحمد السـويـدي رئيس هيئـة الطاقــة عضواً

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9. معالي د. مغير خميس الخييلـي رئـــيس هيئة الصحـة عضواً

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10. معالي سعيد عيد الغفـلي رئيس دائــرة الشــؤون البلديــة عضواً

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11. معالي علي ماجد المنصـوري رئيس دائرة التنمية الاقتصـاديـة عضواً

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12. معالي د.أمل عبدالله القبيـسي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليـم عضواً

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13. معالي محمد خـلفـان الـرميـثي نائــب القائد العام لشرطة أبوظبي عضواً