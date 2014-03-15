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بالصور.. رئيس مدينة شبرا الخيمة يفتتح مركز القديسة مارينا لأمراض الكلى

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أناب المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، اللواء حسن ناجى رئيس مدينة شبرا الخيمة، فى افتتاح مركز القديسة مارينا لأمراض الكلى بحى شرق شبرا الخيمة.

وفى بداية كلمته، طلب اللواء حسن ناجى من الحضور الوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا اليوم برصاصات الغدر والخيانة والخسة.

وقال إن هذه الأعمال الإجرامية لن تزيدنا إلا إصراراً على أن نتقدم ببلدنا ، وأن نعمل لخدمة المواطنين، وأن افتتاح هذا الصرح الطبى هو خير رد على هذه الأفعال الإجرامية.

وكانت مطرانية شبرا الخيمة قد قامت بالتعاون مع المجتمع المدنى بإنشاء هذا الصرح الطبى لخدمة وعلاج جميع أبناء المنطقة والمبنى مكون من ثلاثة طوابق ويشتمل على صالة الغسيل يعمل بها حاليا (6) ماكينات من أحدث الطرازات العالمية والمركز مزود بوحدة معالجة مياه بطاقة انتاجية تكفى حتى 12 جهاز غسيل وكذلك حجرة منفصلة بعدد جهازين غسيل إضافى.

حضر الافتتاح الدكتورة منى مكرم عبيد والتى ساهمت فى جمع تبرعات بأول جهازين للغسيل الكلوى، كما حضر الدكتور أحمد أمين مدير الطب العلاجى بالقليوبية وأستاذ المسالك البولية
> والقائمين على العمل من مطرانية شبرا الخيمة ونائبا عن الأنبا مرقص أسقف شبرا الخيمة وتوابعها.

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