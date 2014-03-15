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مصر القوية يستنكر الهجوم الإرهابي على كمين الشرطة العسكرية

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مصر القوية يستنكر الهجوم الإرهابي على كمين الشرطة العسكرية مصر القوية يستنكر الهجوم الإرهابي على كمين الشرطة العسكرية

حادث تفجير كمين الشرطة العسكرية بمسطرد صباح اليوم

 

استنكر حزب القوية ، الاعتداء على كمين الشرطة العسكرية فى شبرا والذى أدى لسقوط 6 قتلى من الجنود المصريين.

وقال الحزب فى بيان له : ” أبناؤنا وإخواننا الذين سقطوا اليوم في كمين الشرطة العسكرية في شبرا الخيمة هم ضحية للغدر والإجرام الذي يجب إدانته من كل مصري بل ومن كل إنسان حر”.

وأضاف الحزب إن جنود الجيش المصري هم أبناء هذا الشعب بكل مكوناته المتنوعة وهم جزء لا يتجزأ منه.. يقتطعون من أوقاتهم وأموالهم ليخدموا هذا الشعب ويحموه من أي عدوان خارجي؛ لذا يجب أن يقابلوا بالتقدير والاحترام لا بالعنف والإرهاب.

وأكد مصر القوية إننا في حزب مصر القوية نحذر من خطر الاتساع في دائرة العنف التي تمثل خطرا كبيرا على أمن مصر وشعبها، كما نحذر من إدخال القوات المسلحة كطرف في هذه الدائرة الجهنمية، ونطالب بسرعة تعقب الجناة المجرمين لتتم محاكمتهم ومعاقبتهم بأقصى درجات العقوبة القانونية ليكونوا عبرة لكل من ينتهج هذا النهج الغريب على الشعب المصري.

وختاما قال الحزب إنه لا  يسعه إلا أن يتقدم  بالعزاء لشهداء القوات المسلحة.

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